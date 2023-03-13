МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ предложил отменить государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, которые предназначены не для внутреннего применения, а для экспорта из РФ, следует из проекта изменений в федеральный закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. Минпромторг рассказал, когда начнется обязательная маркировка БАДов

"Законопроектом предлагается отменить государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта (вывозимых из Российской Федерации) и не предназначенных для применения на территории Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке к документу на портале проектов нормативных правовых актов.

Авторы законопроекта отмечают, что госрегистрация пестицидов и агрохимикатов предусматривает проведение длительных многолетних агрохимических испытаний, но при этом необходимые для нее процедуры в равной степени и объеме распространяются на пестициды и агрохимикаты, которые предназначены и для реализации на внутреннем рынке, и для экспорта.

"За время, уходящее на испытания и получение упомянутых экспертиз, зарубежные рынки занимают иностранные конкуренты. При этом результаты регистрационных испытаний и экспертиз могут свидетельствовать о безопасном и эффективном применении пестицида или агрохимиката только на территории Российской Федерации", — говорится в пояснительных материалах.

Кроме того, рекомендации по применению пестицидов и агрохимикатов, утверждаемые в ходе процедуры государственной регистрации, могут ввести иностранных потребителей в заблуждение: речь идет и о нормах применения, и о самой такой возможности, поскольку в отношении некоторых культур агрономические испытания в РФ просто не могли быть проведены в силу различий в экологической обстановке, климате и состоянии почв.

Таким образом, государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, устанавливает излишнюю административную нагрузку на изготовителей пестицидов и агрохимикатов, предназначенных для экспорта, а ее отмена позволит отечественным производителям на два-три года раньше выводить свою продукцию на международные рынки, что в целом окажет положительное влияние на объемы экспорта химической отрасли.