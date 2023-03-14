Бразилия может увеличить урожай кукурузы в текущем сельхозгоду
Reuters: урожай кукурузы в Бразилии в этом сельхозгоду может достичь 126,63 миллиона тонн
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МОСВА, 14 мар — ПРАЙМ. Суммарное производство кукурузы в Бразилии в 2022-2023 сельскохозяйственном году может достичь 126,63 млн тонн, что на 11,93% превышает показатель предыдущего сельскохозяйственного цикла.
Таков средний прогноз 12 экспертов, опрошенных Reuters.
Увеличение совокупного урожая кукурузы в Бразилии станет возможным благодаря ожидающемуся росту посевных площадей (+4,4%) и более высокой урожайности в сезоне, свидетельствует опрос.