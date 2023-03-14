ВАРШАВА, 14 мар — ПРАЙМ. Польские фермеры так и не оправились от потери российского рынка яблок, заявил председатель Польского союза садовников, депутат сейма республики Мирослав Малишевский в эфире радиостанции RMF FM. В Польше призвали покончить с политикой "хорошего дяди" для украинцев

Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада РФ также продлевала и свои ответные меры.

"Это будет очередной очень трудный год для польских садовников, особенно для производителей яблок … мы имеем закрытые рынки. Закрыт российский рынок, который на протяжении нескольких десятилетий был нашим традиционным местом продажи", — сказал Малишевский.

Он отметил, что попытки переключиться на новые рынки, например, африканские, не компенсируют потери российского рынка.

"Но и, например, рынок Египта, на который мы в последнее время экспортировали огромные количества польских яблок, переживает кризис, на этом рынке есть проблемы со спросом. В связи с этим производители яблок, к сожалению, продают их ниже стоимости производства", — сказал специалист.

Он надеется на то, что скоро потребители начнут предпочитать яблоки более дорогим овощам и фруктам. "Есть определенные надежды на очередные месяцы, что рынок оживет, например, потребители перейдут с дорогих овощей и будут есть больше фруктов, например, яблок", — сказал Малишевский.

"Но в то же время производители фруктов сегодня переживают кризис и многие хозяйства имеют проблемы с тем, чтобы дожить до очередного сезона и осуществлять производство – удобрять, защищать от болезней и вредителей, ухаживать за своими садами", — заключил он.