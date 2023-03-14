ВАРШАВА, 14 мар — ПРАЙМ. Польская крестьянская партия подготовила законопроект о введении залога на транзит украинского зерна через территорию Польши, его размер составит тысячу долларов за тонну, сообщил член партии, депутат сейма республики Мирослав Малишевский. "Зерновую сделку" продлили еще на 60 дней, сообщил МИД

В эфире радио RMF FM он рассказал, что страна столкнулась с серьезной проблемой из-за того идущая из Украины в североафриканские и ближневосточные страны агропродукция оседает в Польше, занимает место на складах и лишает польских производителей места для хранения своих зерновых.

"Польское зерно не было где хранить, и далее с этим есть огромные проблемы, и это вызвало падение цен, и польские фермеры сегодня переживают огромные последствия", — рассказал Малишевский.

По мнению депутата, виновными в данном случае являются чиновники, в том числе Минсельхоз, допустившие неконтролируемый импорт. СМИ предрекли падение урожая украинских зерновых в 2023 году

Малишевский рассказал, что предложенный законопроект предполагает введение залоговой системы для транзита зерна, при которой импортер платит тысячу долларов после того, как продукция пересекает польскую границу. Средства будут возвращены только тогда, когда зерно покинет Польшу.

"Это означало бы, чтобы импортеру было бы не выгодно оставлять зерно на польском рынке", — пояснил депутат и добавил, что сейм пока не одобрил эту инициативу.