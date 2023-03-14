Путин заявил, что в России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна
Путин заявил, что в России в 2022 году собрали рекордные 153-155 миллионов тонн зерна
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российские аграрии по итогам прошлого года собрали около 153-155 миллионов тонн зерна, установив исторический рекорд, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на авиазавод в Улан-Удэ.
"В рамках РСФСР ничего подобного не было", — подчеркнул он.
Глава государства отдельно отметил работу отечественного АПК: "низкий поклон сельхозпроизводителям".
Ранее председатель Комитета Торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев сообщал, что валовый сбор зерновых в России с учетом урождая 2022 года составляет около 120 миллионов тонн.