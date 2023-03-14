МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Российские аграрии по итогам прошлого года собрали около 153-155 миллионов тонн зерна, установив исторический рекорд, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита на авиазавод в Улан-Удэ. В Кремле назвали продление "зерновой" сделки "жестом доброй воли"

"В рамках РСФСР ничего подобного не было", — подчеркнул он.

Глава государства отдельно отметил работу отечественного АПК: "низкий поклон сельхозпроизводителям".

Ранее председатель Комитета Торгово-промышленной палаты по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев сообщал, что валовый сбор зерновых в России с учетом урождая 2022 года составляет около 120 миллионов тонн.