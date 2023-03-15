МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В японской префектуре Иватэ начато уничтожение 84 тысяч кур из-за вспышки птичьего, сообщило министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии. В Японии оценили, как на финсистему страны повлияет крах банков в США

"На ферме в префектуре Иватэ подтвердилось наличие вируса птичьего гриппа. В связи с увеличением гибели птиц было проведено расследование. Анализы показали положительную реакцию на птичий грипп. Генетический анализ во вторник подтвердил наличие высокопатогенного штамма. Это 80-й случай в этом сезоне. Будет уничтожено 84 тысячи кур", — сообщило ведомство.

После обнаружения вируса птичьего гриппа вводится карантин на транспортировку кур и яиц в радиусе трех километров вокруг фермы, где были выявлены очаги заболевания, а также запрещен вывоз кур и яиц за пределы десятикилометровой зоны.

В текущем сезоне в Японии уничтожено более 15 миллионов домашних птиц. С 28 октября птичий грипп выявлен в 25 из 47 префектур страны, зафиксировано 80 случаев заболевания. Это значительно превышает показатели ставшего рекордным позапрошлого сезона 2020-2021 годов, когда пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц. Тогда было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур.