МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Правительство России увеличило размер возможного возмещения аграриям Дальневосточного федерального округа (ДФО) затрат на создание или модернизацию селекционно-семеноводческих центров до половины их объёма, сообщает пресс-служба кабмина. Более 40 российских сельхозпроизводителей лишатся государственной поддержки

"Сельхозпроизводители, работающие в регионах Дальневосточного федерального округа, смогут вернуть половину затрат от фактической стоимости создания или модернизации селекционно-семеноводческих центров. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что до сих пор размер возмещения на строительство селекционно-семеноводческих центров составлял 20%.

Правительство уверено, что увеличение размера компенсации позволит снизить сроки окупаемости и повысить инвестиционную привлекательность таких проектов.

Получатели средств определятся в ходе конкурсного отбора, уточняют в пресс-службе.

Ещё одно нововведение касается сроков строительства селекционно-семеноводческих комплексов. Если раньше дальневосточные инвесторы должны были обращаться за получением компенсации не позднее чем через три года после начала работ, то теперь этот срок увеличен до пяти лет. Это решение в том числе позволит предпринимателям повторно подать заявку на конкурсный отбор и быстрее реализовать свои проекты, уточняет пресс-служба.