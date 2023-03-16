МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. На юге Красноярского края в Минусинском районе зафиксирован очаг африканской чумы свиней, сообщает региональный главк Россельхознадзора. В Японии приступили к уничтожению 84 тысяч кур

"Поступила информация о падеже свиней в личном подсобном хозяйстве на территории села Малая Минуса Минусинского района. Специалистами учреждения были отобраны пробы патологического материала, в результате установлен диагноз – африканская чума свиней", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в районе проводятся мероприятия по локализации вируса. В Минусинске сформирован оперативный штаб, в который вошли представители всех компетентных служб. Специалисты призвали население не скрывать факты падежа и не проводить самостоятельный убой.

Африканская чума свиней – это высококонтагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся лихорадкой, геморрагическим диатезом, воспалительными и некротическими изменениями в различных органах и тканях. Вирус не представляет опасности для человека.