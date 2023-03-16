ПЕКИН, 16 мар — ПРАЙМ. Китай заявил о готовности работать со сторонами "зерновой сделки" над продовольственной безопасностью, рассчитывает на эффективную реализацию "инициативы", сообщил официальный представитель МИД страны Ван Вэньбинь. ООН оценила ситуацию с продовольствием в Европе и Азии

"Соглашение о транспортировке зерна по Черному морю — важная договоренность, достигнутая в результате неоднократных консультаций ООН с Россией, Турцией и Украиной. Китай надеется на то, что это соглашение будет реализовано сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом", — сказал пресс-секретарь китайского ведомства.

Ван Вэньбинь напомнил, что Пекин выдвинул инициативу по международному сотрудничеству в обеспечении глобальной продовольственной безопасности. По его словам, власти страны готовы взаимодействовать по данному вопросу со всеми сторонами.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин сказал журналистам, что 60 дней, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, — достаточный период для достижения прогресса в вопросе разблокировки российского экспорта продовольствия и удобрений. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.