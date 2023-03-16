МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ призвал фермеров заблаговременно подготовиться к маркировке молочной продукции, которая станет обязательной с 1 декабря 2023 года, говорится в сообщении министерства. Фермерам возместят половину затрат на маркировку молока

"Хочу обратить внимание на то, что до вступления в силу требований об обязательной маркировке молочной продукции крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами осталось совсем немного времени, поэтому убедительно прошу готовиться к вступлению в силу требований заранее", — говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Екатерину Приезжеву.

По ее словам, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки в России) разработал для фермеров недорогие решения, позволяющие начать маркировку в короткие сроки, эти решения успешно апробированы у ряда малых производителей.

Также ЦРПТ разработал механизм поддержки крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов и будет возмещать 50% расходов фермеров на оборудование для маркировки, напоминается в пресс-релизе.

Маркировка молочной продукции в РФ началась 1 июня 2021 года в категориях сыров и мороженого, с 1 сентября 2021 года она стала обязательной для товаров со сроком хранения свыше 40 суток, а с 1 декабря — для продукции со сроком годности 40 дней и менее.