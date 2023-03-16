МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор указал поставщикам кормов для непродуктивных животных из Италии и Франции на несоответствие их продукции требованиям законодательства РФ и ЕАЭС, напомнив о невозможности в этом случае поставлять свою продукцию с 30 марта, следует из сообщения ведомства. Российские ученые разработают новые вакцины для животных

В пресс-службе пояснили, что из Италии и Франции до этого момента продукция для домашних питомцев поставлялась в РФ без ограничений — в отличие от других стран Евросоюза, для которых ведутся списки одобренных предприятий (в частности, это Германия, Испания, Нидерланды). Между тем, с 30 марта поставки в РФ кормов для домашних животных из Евросоюза будут возможны только с предприятий, которые прошли инспекцию Россельхознадзора и выполняют требования законодательства РФ и ЕАЭС.

"Компании, по которым в установленный срок не были направлены материалы, доказывающие устранение выявленных в ходе инспекции недостатков, будут лишены возможности экспортировать свою продукцию в Россию. Речь идет об определенном перечне производителей из Франции и Италии", — говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Предприятия, в отношении которых информация была предоставлена, смогут продолжить поставки в Россию. Для них Россельхознадзор продлевает сертификацию", — напоминает ведомство. Отмечается, что ввиду системных недостатков в государственном и производственном контроле в странах Евросоюза, в том числе у крупнейших в мире изготовителей кормов для животных, в течение нескольких лет проводилась масштабная работа с зарубежными производителями. "Мираторг" значительно увеличит производство кормов для кошек и собак

"Однако лабораторный контроль поступающей импортной продукции показывает, что в РФ по-прежнему ввозятся корма для домашних животных с несоответствующим заявленному на этикетке составу и установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям, а также содержащие ГМ-компоненты", — говорится в сообщении.

Например, проведенные в текущем году инспекции предприятий на территории Франции, Италии и Испании показали, что корректирующая работа ветслужбами этих стран не проводится. Между тем, несмотря на выявленные системные нарушения, европейской стороне, во избежание дефицита кормов для домашних животных на российском рынке, была предоставлена возможность в течение месяца устранить несоответствия, отмечает ведомство.