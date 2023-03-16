АЛЖИР, 16 мар — ПРАЙМ. Россия — основной и надежный поставщик пшеницы и зерновых в Алжир, она и далее будет ответственно выполнять свои обязательства, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам переговоров с председателем Совета нации Алжира Салахом Гуджилем. Путин заявил, что в России в 2022 году собрали рекордный урожай зерна

"Как вы знаете, Россия является основным надежным поставщиком пшеницы и зерновых в Алжир, мы и далее будем так же ответственно выполнять свои обязательства", — сказала она.

Российская делегация Совета Федерации прибыла в Алжир накануне. Здесь Матвиенко также примет участие во встрече с председателем Национального народного собрания Алжира Брахимом Бугали. Российский политик также осмотрела фотовыставку, посвященную 25-летию Совета нации.