Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам зерновых в Алжир
Матвиенко: Россия будет и дальше выполнять обязательства по поставкам зерновых в Алжир
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АЛЖИР, 16 мар — ПРАЙМ. Россия — основной и надежный поставщик пшеницы и зерновых в Алжир, она и далее будет ответственно выполнять свои обязательства, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко по итогам переговоров с председателем Совета нации Алжира Салахом Гуджилем.
"Как вы знаете, Россия является основным надежным поставщиком пшеницы и зерновых в Алжир, мы и далее будем так же ответственно выполнять свои обязательства", — сказала она.
Российская делегация Совета Федерации прибыла в Алжир накануне. Здесь Матвиенко также примет участие во встрече с председателем Национального народного собрания Алжира Брахимом Бугали. Российский политик также осмотрела фотовыставку, посвященную 25-летию Совета нации.