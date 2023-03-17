МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Российская сторона решила продлить продуктовую сделку на 60 дней, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Россия продолжит выполнять обязательства по поставкам зерновых в Алжир

"Россия продлевает сделку на 60 дней", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Россия, Турция, ООН и Украина 22 июля прошлого года подписали соглашения о вывозе украинской и российской сельхозпродукции на мировые рынки. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся отечественного продовольствия, не выполняется.

В понедельник замглавы МИД России Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН сообщил об отсутствии со стороны Москвы возражений против продления продуктовой сделки на 60 дней.