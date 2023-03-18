МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уточняет нормы радиационной безопасности при производстве и обороте пищевой сельхозпродукции, а также нормы безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Более 40 российских сельхозпроизводителей лишатся государственной поддержки

Согласно закону, сельхозпродукция, продовольственное (пищевое) сырье, пищевая продукция, питьевая вода, а также контактирующие с ними материалы и изделия должны отвечать обязательным требованиям радиационной безопасности, установленным ЕАЭС, а при их отсутствии — российским законодательством. Такая продукция и сырье подлежат производственному контролю за обеспечением радиационной безопасности.

Вместе с тем, уточняется, что государственное управление в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами будет осуществляться уполномоченными правительством РФ федеральными органами исполнительной власти, а в предусмотренных законодательством РФ случаях — федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными этим органам.

Уточняются и нормы, касающиеся регистрации пестицидов и агрохимикатов и их внесения в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ.

Сейчас заказчиком и оператором Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов является Россельхознадзор. Закон передает полномочия оператора этой системы учреждению, подведомственному Россельхознадзору.

Свидетельство о госрегистрации пестицида или агрохимиката изготовителю или разработчику будут выдавать по результатам его экспертизы, а также при реорганизации и (или) изменении наименования изготовителя или разработчика. После регистрации пестицида или агрохимиката изготовитель или разработчик должен представить в Россельхознадзор их образцы, а также аналитические стандарты действующих веществ, входящих в состав пестицида, и методики их определения.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.