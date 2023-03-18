МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Россельхознадзору контролировать ввозимые из-за рубежа агрохимикаты и пестициды на складах временного хранения, это даст возможность разгрузить пропускные пункты на границе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон об указании в ЕГРН границ лесопарковых зон

Закон позволит оптимизировать контрольно-надзорные процедуры в отношении импортируемых пестицидов и агрохимикатов.

Федеральный государственный контроль (надзор) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, согласно закону, можно будет осуществлять не только в специализированных пунктах пропуска через государственную границу, но и на складах временного хранения.

Перечень таких складов определит Россельхознадзор по согласованию с ФТС России. При подготовке такого перечня Россельхознадзор будет учитывать технологические возможности складов по приему и временному хранению пестицидов и агрохимикатов, сказано в пояснительной записке к документу.

Перенос контроля на склады временного хранения позволит разгрузить пункты пропуска через границу РФ благодаря перемещению контрольно-надзорных мероприятий вглубь страны, поясняется там.

Закон вступает в силу с 1 июля 2023 года.