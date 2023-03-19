МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Цены на огурцы и помидоры на Украине за последние четыре месяца возросли в два раза, ожидается повышение еще на 30%, заявил глава организации "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон. МИД назвал важный аспект урегулирования на Украине

По данным министерства финансов Украины, в ноябре 2022 года стоимость огурцов составляла 92 гривны (2,5 доллара), в марте 2023 — порядка 200 гривен (5,4 доллара); помидоров — 73 гривны (1,9 долларов) и 123 (3,3 доллара) соответственно.

"Цены действительно выросли. Потому что ориентируемся в основном на импорт — Израиль, Турция, другие страны. Эта проблема возникла не сегодня, а давно, когда надо было строить склады по хранению овощей, заниматься критическим хозяйством. Только в этом году государство выделило 315 миллионов гривен (8,5 миллионов долларов) для строительства критического хозяйства. Этим надо было заниматься предыдущие годы. Это нонсенс, что мы весной ориентируемся на импортные овощи", — сказал Гапон в эфире телеканала "Рада".

Он также добавил, что это не предел роста цен в стране, к маю цены на овощи возрастут еще на 25-30%.

Ранее аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка сообщал, что на Украине цена на лук вырастет на 30%. А президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дудченко рассказал об ожидания роста цен на хлеб на 10%.