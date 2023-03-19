КИШИНЕВ, 19 мар — ПРАЙМ. Производство молочной продукции в Молдавии ежегодно сокращается, на этом фоне страна оказалась в числе крупнейших покупателей трех видов украинской "молочки", сообщает молдавское издание "Экономическое обозрение", ссылаясь на данные Таможенной службы Украины. В Молдавии потребовали от властей компенсировать зимние счета ЖКХ

Ранее министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля отмечал, что молдавские производители молока покрывают лишь 66% внутреннего потребления, что отрицательно сказывается на продовольственной безопасности страны. По его словам, дефицит молочной продукции покрывался за счет импорта из России, Белоруссии и Украины, но в нынешних условиях, учитывая события на Украине, ввоз продукции сопряжен с потенциальным риском прекращения поставок из-за нарушения логистики и роста конечной стоимости. С 2022 года цена на молоко в Молдавии выросла на 23%, а на сливочное масло на 40%.

"По данным Таможенной службы Украины, Молдавия традиционно находится в числе крупнейших покупателей трех видов украинской молочки. За первые два месяца текущего года на молдавский рынок импортировано с Украины примерно 260 тонн сыров на 1,3 млн, долларов более 190 тонн мороженого на 640 тыс. долларов, 442 тонны сливочного масла на 2,44 млн. долларов. В целом – примерно на 4,38 млн. долларов. Импорт молочных продуктов в Молдавию имеет тенденцию к постоянному росту. В среднем за последние семь лет он рос на 20-22% ежегодно, достигнув цифры в 70 млн. долларов. Эта тенденция сохранится, поскольку поголовье коров и местное производство молока резко снижаются", — отмечает "Экономическое обозрение".

Издание сообщило, что на фоне негативной тенденции на юге Молдавии обанкротился молокозавод, принадлежавший государству. Он попал в тяжелое экономическое положение и два года подряд фиксирует многомиллионные убытки. Также под угрозой исчезновения находится сектор переработки молока, из-за сокращения сырья и отсутствия развития фермерских хозяйств.

"Государство не инвестирует в развитие фермерских хозяйств и не поддерживает фермеров, которые начали бизнес в этой сфере. Большая часть молока, используемого в переработке, берется у граждан, но количество домохозяйств, в которых еще есть коровы, сокращается. Производители обеспечивают население молоком, кефиром, сливками и свежей брынзой. Остальные продукты дополнительно импортируются с Украины, из Беларуси и ЕС (Румыния, Польша, Венгрия). Мы зависим от импорта", — цитирует издание главу Ассоциации производителей молока и молочных продуктов "Lapte" ("Молоко") Каролину Линте.

Эксперт подчеркнула, что за последние 20 лет поголовье коров в республике уменьшилось в 4 раза, при том, что 93% из них содержатся в подсобных хозяйствах. А это означает, что в Молдавии просто нет животноводческой отрасли, как таковой.

Ранее правительству Молдавии была предложена программа по восстановлению животноводческого сектора, которая предполагала строительство в стране фермы на 20 000 голов КРС по белорусским технологиям. Но в силу различных причин и обстоятельств официальный Кишинев прохладно отнесся к этой идее. Сейчас власти страны ищут кредиты в международных организациях на финансирование проектов по восстановлению отрасли.