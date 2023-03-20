МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Анкара, Киев и ООН не выразили возражений против решения Москвы продлить продуктовую сделку на 60 дней, сообщили в МИД России. Постпредство России при ООН оценило заявления о продлении зерновой сделки

"Данная позиция была официально доведена до турецкой и украинской сторон "черноморской инициативы", а также до представителей ООН. Формальных возражений не последовало. Таким образом, договоренность продолжает действовать в течение следующих двух месяцев в имеющихся параметрах, без каких-либо изменений по задействованным портам, номенклатуре грузов и согласованному порядку инспекций", — сказано в релизе.

В ведомстве добавили, что дальнейшее продление "инициативы" не состоится без переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновления поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, отмены ограничений на страхование и перестрахование, снятия запрета на доступ в порты, восстановления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", разблокировки зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой агропродукции.