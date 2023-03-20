Путин: продление Россией продуктовой сделки будет зависеть от ее пакетного характера
МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Продуктовая сделка должна носить пакетный характер, только так Россия будет решать вопрос о ее продлении, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире" отметил, что Москва будет решать вопрос о продлении "инициативы" только при ее справедливом и комплексном выполнении.
Путин подчеркнул, что российская сторона, в свою очередь, добросовестно исполняет все обязательства по сделке, однако сталкивается с препятствиями.
"Вы, наверное, знаете, что часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе, и в удобрениях мы готовы уже — первые партии прошли — передавать нуждающимся странам бесплатно. Но к сожалению, и здесь нам чинят препятствия", — пояснил он.
При этом, добавил Путин, Россия смогла поставить африканским странам почти 12 миллионов тонн зерна, в то время как беднейшие государства региона получили только 1,3 миллиона украинской продукции. В Европу, указал президент, ушло 45 процентов зерновых.
На этом фоне российский лидер настаивает на пакетном характере сделки с соблюдением требований Москвы, для того, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в "сытые европейские страны".
Путин подчеркнул, что в случае непродления сделки Россия поставить Африке запланированный объем бесплатно.
https://1prime.ru/Agriculture/20230320/840127059.html