МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Продуктовая сделка должна носить пакетный характер, только так Россия будет решать вопрос о ее продлении, заявил президент страны Владимир Путин. Постпредство России при ООН оценило заявления о продлении зерновой сделки

Глава государства на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия — Африка в многополярном мире" отметил, что Москва будет решать вопрос о продлении "инициативы" только при ее справедливом и комплексном выполнении.

Путин подчеркнул, что российская сторона, в свою очередь, добросовестно исполняет все обязательства по сделке, однако сталкивается с препятствиями.

"Вы, наверное, знаете, что часть замороженных у нас ресурсов в европейских странах, в том числе, и в удобрениях мы готовы уже — первые партии прошли — передавать нуждающимся странам бесплатно. Но к сожалению, и здесь нам чинят препятствия", — пояснил он.

При этом, добавил Путин, Россия смогла поставить африканским странам почти 12 миллионов тонн зерна, в то время как беднейшие государства региона получили только 1,3 миллиона украинской продукции. В Европу, указал президент, ушло 45 процентов зерновых.

На этом фоне российский лидер настаивает на пакетном характере сделки с соблюдением требований Москвы, для того, чтобы зерно и удобрения поступали в нуждающиеся государства Африки, а не в "сытые европейские страны".

Путин подчеркнул, что в случае непродления сделки Россия поставить Африке запланированный объем бесплатно.