МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Урожай зерновых на Украине может сократиться в текущем году до 44,3 миллиона тонн с 53,1 миллиона тонн в прошлом, передает агентство Рейтер со ссылкой на прогноз министерства сельского хозяйства. На Украине прокомментировали возможное продление зерновой сделки на 60 дней

По данным министерства, этот урожай может включать 16,6 миллиона тонн пшеницы, 21,7 миллиона тонн кукурузы и 4,8 миллиона тонн ячменя.

"Сокращение посевных площадей под зерновые в сочетании с прогнозируемым снижением средней урожайности, вызванным ростом цен на основные ресурсы, повлияют на объемы урожая", — приводит агентство заявление министерства.

По его прогнозам, в нынешнем году посевная площадь составит 10,2 миллиона гектара, что на 1,4 миллиона гектара меньше, чем в 2022 году.

В то же время ожидается, что валовое производство масличных культур вырастет с 18,2 миллиона тонн до 19,2 миллиона за счет увеличения площадей под их выращивание.

На прошлой неделе издание "Агроньюс" со ссылкой на данные специалистов Национальной академии аграрных наук Украины сообщало, что посевные площади под зерновые культуры на Украине будут сокращены на 45% по сравнению с 2022 годом, а урожай зерновых будет на 50-60% ниже, чем в 2021 году. Отмечалось, что, прогнозируемый валовой сбор зерна на Украине в текущем году может составить 34 миллиона тонн, что на 37% меньше результата 2022 года.