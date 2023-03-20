МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Правительство России продлило временный запрет на вывоз семян рапса из страны до 31 августа 2023 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Минсельхоз предложил продлить запрет на вывоз семян рапса

"Установить со дня вступления в силу настоящего постановления по 31 августа 2023 года включительно временный запрет на вывоз семян рапса… из Российской Федерации", — говорится в тексте постановления.

Запрет не распространяется на семена рапса, вывозимые с территории РФ в государства-члены Евразийского экономического союза, вывозимые в рамках межправительственных соглашений, вывозимые на территорию Абхазии и Южной Осетии, а также вывозимые с 20 марта по 31 марта 2023 года включительно автомобильным и железнодорожным транспортом из пункта пропуска Забайкальск.

Также ограничения не действуют на семена рапса, вывозимые для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства России, вывозимые физическими лицами для личного пользования, вывозимые для обеспечения вооруженных сил РФ, организаций в городе Байконур, а также на архипелаге Шпицберген.

В апреле 2022 года правительство России ввело запрет на вывоз семян рапса до 31 августа того же года для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства продуктами переработки этих масличных культур. А 1 сентября запрет был продлен до 28 февраля 2023 года. В начале февраля 2023 года Минсельхоз выступил с предложением продлить запрет до 31 августа.