МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ прорабатывает развитие экспорта рыбы в Африку и Латинскую Америку после закрытия рынков Европы, США и Канады, сообщили журналистам в министерстве. Минсельхоз убрал цель потребления рыбы не менее 25 килограммов в год

Как следует из опубликованного во вторник проекта постановления правительства за авторством Минсельхоза, ведомство предлагает исключить из госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" цель укрепления лидерства на рыбных рынках ЕС и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Кроме того, предлагается убрать из числа целей госпрограммы достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее ‎25 килограммов в год на человека.

"Последние десятилетия в рыбохозяйственном комплексе преобладал экспорт в страны Европы, Северной Америки и Азии. В настоящее время для российских рыбохозяйственных предприятий оказались закрыты рынки сбыта рыбной продукции в Европе, США и Канаде. Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона в настоящее время изменяется, в связи с чем затруднена оценка его потенциала. В качестве альтернативных рынков прорабатывается рынок африканских и латиноамериканских стран", — говорится в комментарии ведомства к проекту.

В связи с этим, поясняют в Минсельхозе, и предлагается исключить цель по укреплению лидерства на рыбных рынках ЕС и АТР. Исчезновение же цели госпрограммы по потреблению рыбопродуктов в России не менее ‎25 килограммов в год на человека в ведомстве объясняют тем, что она "косвенно дублирует показатель по уровню самообеспечения рыбой" и "не повлияет на реальное потребление рыбы". Москва расширит экспорт в страны Латинской Америки

"Уровень самообеспечения рыбой в России по итогам 2022 года составляет 153,3%, что значительно превышает показатель, установленный доктриной продовольственной безопасности (85%). Это позволяет говорить о достаточном обеспечении рыбой населения Российской Федерации", — отметили в министерстве.

Там подчеркнули, что сейчас отечественный рынок рыбных продуктов достаточно сбалансирован. "Норма Минздрава России по потреблению рыбы и рыбопродуктов – 22 килограмма в год на человека. По предварительным данным, потребление рыбы и рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации (по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя в год) в 2022 году составит 22,6 килограмма (100% от плана)", — добавили в Минсельхозе.