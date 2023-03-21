МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что у России есть возможности для наращивания поставок мяса и зерна в Китай.

Российский лидер также заявил, что экспорт российской агропродукции в КНР уже растет высокими темпами, есть мощности для наращивания поставок.





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