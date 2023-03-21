2023-03-21T18:55:27+03:00
2023-03-21T18:55:27+03:00
2023-03-21T18:55:27+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230321/840147856.html
Путин оценил возможности по наращиванию экспорта агропродуктов в Китай
Сельское хозяйство
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Президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что у России есть возможности для наращивания поставок мяса и зерна в Китай. Российский... ПРАЙМ, 21.03.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, китай, агропродукция, поставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что у России есть возможности для наращивания поставок мяса и зерна в Китай.
Российский лидер также заявил, что экспорт российской агропродукции в КНР уже растет высокими темпами, есть мощности для наращивания поставок.
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