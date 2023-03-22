Euractiv: Евросоюз может выделить 112 миллионов евро компенсации фермерам из-за Украины
БРЮССЕЛЬ, 22 мар — ПРАЙМ. Евросоюз планирует выделить 112 миллионов евро для компенсации польским, румынским и болгарским фермерам убытков на фоне беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции, сообщает интернет-издание Euractiv.
Так, из общеевропейского сельскохозяйственного фонда выделят 56,3 миллиона евро, стальные средства будут предоставляться из национальных бюджетов с разрешения Еврокомиссии.
"Расчет был сделан на основании объективных критериев, таких как давление на местные цены из-за избыточного предложения зерновых и масленичных, а также давления на логистические цепочки, вызванного ростом транзита продукции из Украины", — сообщил изданию европейский источник.
В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта.
Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".
В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.
https://1prime.ru/Agriculture/20230322/840162654.html