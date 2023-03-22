МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Латвия под надуманным и лицемерным предлогом удерживает в портах до 70 процентов российских удобрений, предназначенных для экспорта в беднейшим страны, заявили в посольстве России в Риге. Жители Малави отметили танцами прибытие российских удобрений

"Продолжаем фиксировать весьма специфическое отношение Риги к выполнению своих обязательств в рамках "зерновой сделки ООН", предусматривающей безвозмездную передачу беднейшим странам мира российских удобрений, заблокированных в портах западных государств. Напомним, что именно на Латвию приходится их большая часть (порядка 70%). Однако, как оказывается на деле, несмотря на жизненную важность этой благородной гуманитарной миссии, в республике продолжают чинить препятствия для передачи удобрений по назначению – остро нуждающимся в них странам в преддверии посевного сезона", — отметили представители дипмиссии в Telegram.

В посольстве напомнили, что МИД Латвии в декабре 2022 года анонсировал отправку 200 тысяч тонн удобрений в качестве помощи государствам Африки и Латинской Америки, в начале 2023 года планы сократились до передачи 30 тысяч тонн Кении, а "сегодня о данных обещаниях и вовсе никто уже не вспоминает".

"В качестве обязательного условия для оформления необходимой документации в целях оказания помощи африканской стране прибалтийские "партнеры" требуют от российского владельца груза оплатить "долги", якобы образовавшиеся в результате длительного простоя удобрений в местных портах, а по сути – их незаконного удержания. При этом, несмотря на всецелую готовность собственника к скорейшему покрытию всех издержек, латвийская сторона блокирует платежи, ссылаясь на пресловутые "санкции ЕС". Это ли не верх лицемерия и цинизма?" — задались вопросом в российской дипмиссии.

По словам дипломатов, Рига своими требованиями завела ситуацию в бюрократический тупик.