МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз России предложил запретить промышленное рыболовство барабули в Черном море в районе мыса Большой Утриш в этом году, соответствующий проект приказа министерства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минсельхоз проработает экспорт рыбы в Латинскую Америку

"Указанным проектом приказа предусматривается установление в 2023 году в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне запрета промышленного рыболовства барабули в Черном море в районе мыса Большой Утриш", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Предполагается, что контролировать исполнение приказа будет статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов.

Ранее Минсельхоз предложил до 31 декабря этого года ограничить промышленное рыболовство тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке, а также рыболовство кеты в Восточно-Сахалинской подзоне на участке от реки Мануй до мыса Острый. Проектом предлагалось ограничить и рыболовство кеты в бассейне реки Амур для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.