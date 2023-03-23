2023-03-23T14:13:02+03:00
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2023
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Мишустин оценил успехи России в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство
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Действия правительства позволили собрать в России 2022 году рекордный урожай, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. По его словам, к такому результату... ПРАЙМ, 23.03.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, михаил мишустин, сельское хозяйство, урожай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Действия правительства позволили собрать в России 2022 году рекордный урожай, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.
По его словам, к такому результату привел "буквально каждый шаг".
Мишустин отдельно отметил работу, проделанную главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевом и вице-премьером Викторией Абрамченко.
Отвечая на вопрос депутатов о возможной отмене таможенных пошлин для аграриев, председатель правительства заявил, что этот вопрос необходимо рассмотреть.