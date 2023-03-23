МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Действия правительства позволили собрать в России 2022 году рекордный урожай, заявил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме. Мишустин оценил уровень продовольственной безопасности в России

По его словам, к такому результату привел "буквально каждый шаг".

Мишустин отдельно отметил работу, проделанную главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевом и вице-премьером Викторией Абрамченко.

Отвечая на вопрос депутатов о возможной отмене таможенных пошлин для аграриев, председатель правительства заявил, что этот вопрос необходимо рассмотреть.