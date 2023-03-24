МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудили меры поддержки европейских фермеров, столкнувшихся с последствиями возросших поставок зерна и агропродукции с Украины по так называемым маршрутам солидарности, сообщила по итогам первого дня саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии раскрыла содержание 11-го пакета антироссийских санкций

"Я должна подтвердить большой успех маршрутов солидарности, которые дают возможность Украине экспортировать большое количество зерна и сельхозпродукции. Но встал вопрос помощи нашим фермерам, которые сталкиваются с последствиями. Сейчас много зерна поступает на наш рынок, это отражается на ценах", — сказала она.

Фон дер Ляйен добавила, что будет увеличена "помощь фермерам из тех государств, которые находятся на передовой".

В минувшую среду стало известно, что ЕС намерен выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции.

В частности, 56,3 миллиона евро выделяется из общеевропейского сельскохозяйственного фонда. Остальные средства смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии.

В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта.

Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".

В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.