Глава ЕК: Евросоюз поддержит своих фермеров, столкнувшихся с трудностями из-за Украины
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе обсудили меры поддержки европейских фермеров, столкнувшихся с последствиями возросших поставок зерна и агропродукции с Украины по так называемым маршрутам солидарности, сообщила по итогам первого дня саммита ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Я должна подтвердить большой успех маршрутов солидарности, которые дают возможность Украине экспортировать большое количество зерна и сельхозпродукции. Но встал вопрос помощи нашим фермерам, которые сталкиваются с последствиями. Сейчас много зерна поступает на наш рынок, это отражается на ценах", — сказала она.
Фон дер Ляйен добавила, что будет увеличена "помощь фермерам из тех государств, которые находятся на передовой".
В минувшую среду стало известно, что ЕС намерен выделить 112 миллионов евро на компенсации польским, румынским и болгарским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции.
В частности, 56,3 миллиона евро выделяется из общеевропейского сельскохозяйственного фонда. Остальные средства смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии.
В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта.
Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".
В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.
https://1prime.ru/Agriculture/20230324/840181229.html