МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Новая вспышка птичьего гриппа зафиксирована в японской префектуре Аомори, уничтожению подлежат около 330 тысяч кур, сообщила местная администрация. Правительство Японии понизило оценку промышленного производства

"23 марта на ферме в профильные структуры поступило сообщение об увеличении числа мертвых птиц на одной из ферм. После проведения тестирования на наличие вируса птичьего гриппа результаты 11 из 13 птиц были положительными", — отмечается в релизе.

Данная вспышка птичьего гриппа стала третьим случаем в текущем сезоне для префектуры Аомори. Уничтожению подлежат около 330 кур.

Введен карантин на транспортировку птиц в радиусе трех километров вокруг фермы. Кроме этого, будут проведены работы по дезинфекции фермы и оборудования.

В текущем сезоне в Японии уничтожено уже более 15 миллионов домашних птиц. С 28 октября птичий грипп выявлен в 25 из 47 префектур страны, зафиксировано 80 случаев заболевания. Это значительно превышает показатели ставшего рекордным позапрошлого сезона 2020-2021 годов, когда пришлось уничтожить 9,87 миллиона птиц. Тогда было выявлено 52 случая птичьего гриппа в 18 из 47 префектур.

Птичий грипп стал одной из причин взлетевших до 29-летнего максимума цен на куриные яйца в Японии. Кроме этого, стали наблюдаться перебои с оптовыми поставками яиц, что привело к отказу ряда ресторанов и кафе от блюд с применением яиц.