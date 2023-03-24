МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 29 марта по 4 апреля включительно увеличится до 5409,6 рубля за тонну, ячменя — снизится до 3245,3 рубля, на вывоз кукурузы — увеличится до 2885 рублей за тонну, следует из данных Минсельхоза. Импортерам одежды и парфюмерии в Узбекистан снизят пошлины

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 295,9 доллара за тонну, на ячмень — при цене 241 доллар, на кукурузу — при цене 234,3 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 по 28 марта включительно составляет 5327,9 рубля за тонну, на вывоз ячменя — 3298,2 рубля, на экспорт кукурузы — 2646,9 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные по цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней до даты расчета.

Полученные средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.