МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Информацию о возможном запрете экспорта подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы из России следует уточнять в Министерстве сельского хозяйства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Минсельхоз предложил запретить промышленный вылов барабули в Черном море

Ранее "Ведомости" сообщали, что сельскохозяйственное ведомство "до конца недели" проведет совещание по рекомендации производителям агропродукции прекратить экспортные поставки на фоне резкого падения мировых цен.

Песков ответил на вопрос о наличии у Кремля такой информации, что за разъяснениями следует обратиться в Минсельхоз.