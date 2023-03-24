Песков переадресовал вопрос о "запрете" экспорта подсолнечника и пшеницы
Песков переадресовал Минсельхозу вопрос о "запрете" экспорта подсолнечника и пшеницы
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Информацию о возможном запрете экспорта подсолнечного масла, подсолнечника и пшеницы из России следует уточнять в Министерстве сельского хозяйства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее "Ведомости" сообщали, что сельскохозяйственное ведомство "до конца недели" проведет совещание по рекомендации производителям агропродукции прекратить экспортные поставки на фоне резкого падения мировых цен.
Песков ответил на вопрос о наличии у Кремля такой информации, что за разъяснениями следует обратиться в Минсельхоз.