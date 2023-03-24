МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз совместно с ФАС и Минпромторгом прорабатывает вопрос продления мер по ограничению экспорта отдельных видов удобрений еще на полгода — до ноября включительно, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства. Посольство России: Латвия не выпускает удобрения под лицемерным предлогом

"Кроме того, до мая 2023 года действуют ограничения на вывоз отдельных видов удобрений, а также фиксация отпускных цен. Все это позволяет держать ситуацию под контролем. В этой связи, Михаил Владимирович, в соответствии с Вашим поручением вместе с Минпромторгом и ФАС проводим работу по продлению существующего комплекса мер по удобрениям еще на полгода, то есть до ноября включительно", — сказал он.

Патрушев отметил, что сейчас у аграриев в наличии 2,2 миллиона тонн удобрений, что на 212 тысяч тонн больше, чем годом ранее. "Продолжаем работу штаба "Инцидент" по реализации мер по сохранению доступности удобрений на внутреннем рынке. В первую очередь это план закупки. Его исполнение на данный момент – около 90%", — добавил он.

По словам министра, все эти меры должны обеспечить закупку аграриями более 5 миллионов тонн удобрений, "что создаст базу для получения запланированного урожая и позволит продолжить наращивание показателей внесения удобрений на гектар". "Посевная в целом у нас проходит штатно. При благоприятной погоде рассчитываем на достойный урожай, а главное – надеемся, что он будет сбалансированным", — заключил Патрушев.

В конце января правительство приняло решение увеличить квоту на экспорт минеральных удобрений, действующую до 31 мая 2023 года, почти на 0,5 миллиона тонн, ее общий объем в итоге превысил 12 миллионов тоне. Меры предусматривали увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры — на 375 тысяч тонн и сульфоаммофоса — на 102 тысячи тонн. Песков переадресовал вопрос о "запрете" экспорта подсолнечника и пшеницы

Россия ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года, мера должна была действовать до 31 мая 2022 года, но была продлена до конца года. Квоты были нетарифными и в период своего действия пересматривались для отдельных видов удобрений.

Что же касается фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка — такая мера была введена в июле 2021 года на фоне сильного роста цен на экспортных рынках, а в конце 2021 года правительство утвердило порядок заключения соглашений о поставках азотных и сложных азотосодержащих удобрений в регионы РФ по фиксированным ценам на период с декабря 2021 по май 2022 года. В апреле прошлого года в Минпромторге заявляли, что прорабатывают с заинтересованными ведомствами возможность продления фиксации цен на минеральные удобрения до конца года, однако решение так и не было принято.