МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (длится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) сможет собрать не более 120 миллионов тонн зерна, основные риски — снижение технологичности сева и погода, которая при ограниченном применении технологий сильнее влияет на сокращение валового сбора, прогнозирует глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Мишустин оценил успехи России в сельском хозяйстве

"Это не значит, что обвалимся катастрофически по валовым показателям, но мои оценки, что в случае погодных неурядиц до 120 (миллионов тонн) и, может быть, ниже, мы вполне можем опуститься, исходя из текущих уровней технологичности сева", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 157,676 миллиона тонн в весе после доработки, на 29,9% больше урожая предыдущего года. По словам главы РЗС, сейчас официальный прогноз и оценки аналитиков находятся в диапазоне 127-130 миллиона тонн, в их основе — данные Гидрометцентра по гибели 5-6% озимых: пока это "достаточно завышенные оценки", поскольку, по данным регионов, присутствует и ледяная корка, и выпревание.

"Пока эти процессы в информационном потоке не участвуют, и это, наверное, приводит к выводам о том, что повреждения озимых у нас будет не меньше, чем 8%", — считает глава РЗС. Также возникает проблема по недоубранным в прошлом году из-за погоды площадям под подсолнечником и кукурузой, которые уже не попадают под яровой сев. Кроме того, аграрии в условиях экспортной пошлины и низких внутренних цен не окупают свои издержки, поэтому начинают экономить на технологиях. Более 40 российских сельхозпроизводителей лишатся государственной поддержки

"Это означает, что в силу отсутствия денег аграрии не смогут провести весь комплекс необходимых технологических работ, и поэтому, как только погода или какие-то неблагоприятные факторы проявятся, потери из-за этого будут значительно больше, чем в условиях технологичного сева", — заметил Злочевский. По его словам, снижение технологичности идет второй сезон подряд, но из-за накопленного эффекта и благоприятной погоды прошлого года не сразу сказывается на урожае. По агрохолдингам падения технологичности не ощущается, но они производят только 20% зерновых ресурсов, но еще больше, 26% общего вала, дают фермерские хозяйства, "а там снижение технологичности просматривается невооруженным глазом".

В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по оценке министерства, могут обеспечить валовый сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы. Председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев заявлял в начале марта, что России после собранного в 2022 году рекордного урожая зерна достаточно порядка 120 миллионов тонн валового сбора, и такой урожай будет очень большим успехом.