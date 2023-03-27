Глава РЗС Злочевский: Россия соберет в этом сезоне не более 120 миллионов тонн зерна
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. РФ в 2023-2024 сельскохозяйственном году (длится с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) сможет собрать не более 120 миллионов тонн зерна, основные риски — снижение технологичности сева и погода, которая при ограниченном применении технологий сильнее влияет на сокращение валового сбора, прогнозирует глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
"Это не значит, что обвалимся катастрофически по валовым показателям, но мои оценки, что в случае погодных неурядиц до 120 (миллионов тонн) и, может быть, ниже, мы вполне можем опуститься, исходя из текущих уровней технологичности сева", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна — 157,676 миллиона тонн в весе после доработки, на 29,9% больше урожая предыдущего года. По словам главы РЗС, сейчас официальный прогноз и оценки аналитиков находятся в диапазоне 127-130 миллиона тонн, в их основе — данные Гидрометцентра по гибели 5-6% озимых: пока это "достаточно завышенные оценки", поскольку, по данным регионов, присутствует и ледяная корка, и выпревание.
"Пока эти процессы в информационном потоке не участвуют, и это, наверное, приводит к выводам о том, что повреждения озимых у нас будет не меньше, чем 8%", — считает глава РЗС. Также возникает проблема по недоубранным в прошлом году из-за погоды площадям под подсолнечником и кукурузой, которые уже не попадают под яровой сев. Кроме того, аграрии в условиях экспортной пошлины и низких внутренних цен не окупают свои издержки, поэтому начинают экономить на технологиях.
"Это означает, что в силу отсутствия денег аграрии не смогут провести весь комплекс необходимых технологических работ, и поэтому, как только погода или какие-то неблагоприятные факторы проявятся, потери из-за этого будут значительно больше, чем в условиях технологичного сева", — заметил Злочевский. По его словам, снижение технологичности идет второй сезон подряд, но из-за накопленного эффекта и благоприятной погоды прошлого года не сразу сказывается на урожае. По агрохолдингам падения технологичности не ощущается, но они производят только 20% зерновых ресурсов, но еще больше, 26% общего вала, дают фермерские хозяйства, "а там снижение технологичности просматривается невооруженным глазом".
В конце декабря Минсельхоз сформировал структуру посевных площадей под урожай 2023 года, которые, по оценке министерства, могут обеспечить валовый сбор зерна на уровне 125-127 миллионов тонн, включая 80-85 миллионов тонн пшеницы. Председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев заявлял в начале марта, что России после собранного в 2022 году рекордного урожая зерна достаточно порядка 120 миллионов тонн валового сбора, и такой урожай будет очень большим успехом.
https://1prime.ru/Agriculture/20230327/840207136.html