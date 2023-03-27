МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Увеличение закупки зерна в интервенционный фонд на 7 миллионов тонн является правильной мерой, но не может быть быстро реализовано, потому гораздо эффективнее сработала бы отмена экспортной пошлины, считает глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Пошлина на экспорт российского подсолнечного масла снизится в апреле

Правительство РФ рассматривает возможность увеличения государственного интервенционного фонда более чем втрое, до 10 миллионов тонн зерна. "Прибавка семи к уже закупленным трем миллионам тонн — хороший объем и, наверное, помогла бы исправить ситуацию с падающими ценами (на зерно на внутреннем рынке — ред.) — по крайней мере, остановить падение. Но, с моей точки зрения, сделать это в краткие сроки невозможно", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Но можно одним единственным решением моментально убрать пошлины и экспортные ограничения, и мы точно выйдем на рекордные показатели по экспорту, и в этом случае и экономика экспортеров будет на высоте", — добавил он. В России в рамках зернового демпфера действует гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, а полученные от нее средства возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям.

По оценке Злочевского, на текущий момент уже вывезено 46 миллионов тонн зерна и при сохранении таких темпов РФ способна отгрузить на внешние рынки 62 миллиона тонн в течение сезона. "Но большой вопрос заключается в том, будет ли этот план выполнен — связано это в основном со снижением мировых цен на фоне наших издержек и издержек экспортеров в виде и стоимости транспортировки, и перевалки, и так далее", — сообщил Злочевский, опасаясь, что некоторые экспортеры, выйдя в убыточную зону, "могут просто свернуть операции".

Между тем, стоимость обслуживания новой закупки зерна в госфонд за оставшиеся до начала нового сезона три месяца потребует порядка 11 миллиардов рублей, заметил он; кроме того, этот объем нужно хранить, но при этом аккредитованных складов нет, запасы зерна на фоне рекордного урожая в 1,5 раза выше, чем в прошлом сезоне, а сами производители в ожидании возможного роста цен не торопятся освобождать склады.

"Мы считаем, что в случае 62 миллионов тонн (по экспорту в течение этого сезона — ред.), у нас в остатках переходящих на 1 июля текущего года будет 33 миллиона тонн. Это фантастический объем. Напоминаю, рекомендации ФАО — это 17% от уровня потребления, то есть при наших 82 миллионах тонн внутреннего потребления — это 14 миллионов тонн", — сказал глава РЗС.