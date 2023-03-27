МОСКВКА, 27 мар — ПРАЙМ. Правительство России увеличило на 300 тысяч тонн объем квоты на экспорт аммиачной селитры из РФ, сообщает пресс-служба кабмина. Россия и страны Дальнего Востока снизят квоты на вылов сайры

"Действующие квоты на вывоз из России минеральных удобрений увеличатся на 300 тысяч тонн. Постановление об этом подписал Председатель правительства Михаил Мишустин. Принятое решение вступает в силу с момента опубликования. Оно будет действовать до 31 мая 2023 года и предусматривают увеличение квоты на вывоз аммиачной селитры ", — говорится в сообщении.

По мнению правительства, данная квота позволит производителям минеральных удобрений экспортировать невостребованные остатки готовой продукции при условии полного обеспечения потребностей внутреннего рынка.

Общий объем экспортной квоты превысит 12,6 миллиона тонн. Минпромторгу поручено распределить объемы между экспортерами. Уточняется, что квоты не будут распространяться на поставку удобрений в Абхазию и Южную Осетию.