ООН, 27 мар — ПРАЙМ. Организация Объединенных Наций (ООН) рассчитывает на полное выполнение продуктовой сделки, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик. ООН прокомментировала требования России по зерновой сделке

Он отметил, что команда генсека Антониу Гутерреша работает над обеспечением всех подписанных в прошлом году соглашений в рамках "черноморской инициативы". Дюжаррик добавил, что выполнение сделки зависит от дискуссий с бизнесом, США, Евросоюзом и Великобританией.

Он также подчеркнул важность запуска российского аммиачного трубопровода.

"Мы хотим полного исполнения черноморской зерновой инициативы (как она официально называется), как и меморандума о понимании по удобрениям", — заключил представитель генсека ООН.