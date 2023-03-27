ООН, 27 мар — ПРАЙМ. Организация Объединенных Наций (ООН) рассчитывает на полное выполнение продуктовой сделки, заявил официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
Он отметил, что команда генсека Антониу Гутерреша работает над обеспечением всех подписанных в прошлом году соглашений в рамках "черноморской инициативы". Дюжаррик добавил, что выполнение сделки зависит от дискуссий с бизнесом, США, Евросоюзом и Великобританией.
Он также подчеркнул важность запуска российского аммиачного трубопровода.
"Мы хотим полного исполнения черноморской зерновой инициативы (как она официально называется), как и меморандума о понимании по удобрениям", — заключил представитель генсека ООН.