МИНСК, 28 мар — ПРАЙМ. Белоруссия на полгода вводит лицензирование экспорта ряда видов зерна, говорится в постановлении правительства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале. Российский зерновой союз оценил эффективность отмены экспортной пошлины

"Установить, что по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с областными и Минским городским исполнительными комитетами, осуществляется вывоз за пределы Республики Беларусь в государства ЕАЭС товаров согласно приложению, происходящих с территории Республики Беларусь", — говорится в документе. Также лицензирование распространяется на вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС в Белоруссии в государства, не являющиеся членами союза, товаров при их помещении под таможенную процедуру экспорта.

Решение распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, гречиху, просо, тритикале, прочие злаки, а также на дробленое зерно, семена рапса, подсолнечника и некоторые другие позиции товаров по коду единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Постановление действует в течение шести месяцев с 29 марта.

Документ прописывает порядок согласования и выдачи лицензий на вывоз зерна, основания для отказа в ее выдаче, а также устанавливает исключения. В частности, постановление не распространяется на товары, вывозимые в качестве международной гуманитарной помощи, перемещаемые в рамках международных транзитных перевозок.