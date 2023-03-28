МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ рассчитывает, что к 2030 году производство органической продукции в РФ для внутреннего рынка в денежном выражении вырастет почти в 13 раз — до 114,5 миллиарда рублей с 9,1 миллиарда рублей в 2021 году, а площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия — в 6,5 раза, до 4,292 миллиона гектаров, следует из базового варианта проекта стратегии развития органического производства в РФ. Минсельхоз проработает продление мер по ограничению экспорта удобрений

"Динамика производства конечной органической продукции для внутреннего рынка – 114,5 миллиарда рублей в 2030 году ‎(9,1 миллиарда рублей в 2021 году)", — говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. Реализация стратегии нацелена на развитие производственной базы, расширение потребления в РФ органической продукции и повышение информированности о ней населения, расширение каналов сбыта, в том числе и экспорта, увеличение площади органических угодий. В качестве базового для динамики показателей определен 2021 год.

В базовый сценарий стратегии закладывается увеличение объема производства конечной органической продукции для внутреннего рынка к 2030 году до 1040 рублей на душу населения по сравнению со 147 рублями на человека в ценах 2021 года. Объем потребления органической продукции в 2030 году оценивается в 149,8 миллиарда рублей, в 6 раз выше уровня 2021 года (24,4 миллиарда рублей), а экспорт – в 27,8 миллиарда рублей против 3,7 миллиарда в 2021 году.

"С учетом геополитических факторов сделан акцент на росте производства для внутреннего потребления со снижением доли импорта в общем объеме российского рынка органической продукции с 63% в 2021 году до 24% к 2030 году", — говорится в документе. В базовом варианте общая площадь земель, на которых применяется технология органического земледелия, к 2030 году составит 4,3 миллиона гектаров, в оптимистическом – более 6,7 миллиона гектаров, в консервативном – 1,67 миллиона.

Консервативный сценарий подразумевает развитие отрасли фактически без участия государства: потребление органической продукции, согласно нему, увеличится в 2030 году до 70,5 миллиарда рублей (в 2,9 раза по сравнению с 2021 годом). В оптимистический сценарий заложены ежегодный рост экспорта и внутреннего потребления на 35-50% за период с 2023 по 2030 года: в результате экспорт в 2030 году по сравнению с 2021 годом увеличится в 18,2 раза, до 67,2 миллиарда рублей, а потребление – в 15,7 раза, до 384 миллиарда рублей.

Согласно проекту стратегии, из 173 производителей и экспортеров органической продукции, имеющих российский или зарубежный органический сертификаты, наибольшая доля на 2021 год (31%) приходилась на производителей зерновых, зернобобовых, масличных и кормовых культур, 17% занимаются переработкой, 12% выращивают овощи и фрукты.