МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Датчик влажности, разработанный студентом Тимирязевской сельхозакадемии, позволит автоматизировать полив и удобрение растений и подобрать для этого эффективную периодичность; отечественная разработка, которая дешевле и функциональнее импортного аналога, уже планируется в массовое производство, рассказали РИА Новости в пресс-службе академии. Российские студенты разработали стикеры для определения повреждения груза

"Автоматизированная система измеряет сразу несколько показателей окружающей среды и на основании собранных данных сама определяет наиболее эффективную периодичность полива и удобрения растений для повышения урожайности", — рассказали в пресс-службе. Многозонный датчик влажности разработал студент академии Богдан Якобсон.

Как уточняется, с помощью датчика можно отслеживать влажность и температуру почвы, влажность и температуру воздуха, освещенность, атмосферное давление и скорость ветра. Собранные данные передаются на сервер, а устройство на основании этих показателей включает системы автополива или внесения удобрений.

Импортный аналог обладает почти тем же функционалом, но при этом никак не взаимодействует с системой полива — то есть, по сути, просто собирает данные о внешних условиях и передает их на сервер, а включать и выключать полив растений не может. Кроме того, отечественный датчик в несколько раз дешевле импортного, который стоит в среднем 37 тысяч рублей.

"Датчик не только обладает низкой себестоимостью, но и помогает пользователю экономить ресурсы, оптимизировать использование воды и повысить урожайность культурных растений. Также проект важен для мониторинга земель, не только в области АПК, но и экологии – постоянный мониторинг участков со сложным рельефом и гидрогеологией позволяет предотвратить заболачивания, эрозии и более эффективно управлять земельными ресурсами", — говорит Якобсон.

Низкая стоимость позволит установить на одной территории сразу несколько приборов: они могут использоваться как в составе большой сети на крупных предприятиях, так и на приусадебных хозяйствах малой группой. Датчик не подвергается коррозии, может работать на сложных рельефах. Устройство снабжено солнечной панелью, предусмотрен энергонезависимый накопитель данных.

"Автор уже запатентовал свое исследование и в течение нескольких месяцев планирует внедрить разработку в массовое производство", — сообщили в пресс-службе. Уточняется, что исследователь с командой создали компанию, которая будет заниматься производством датчиков: уже поступили запросы о предзаказе от десяти отраслевых организаций, среди которых производитель риса, научно-исследовательский институт и несколько тепличных хозяйств Татарстана и Московской области.