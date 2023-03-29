МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Российская "дочка" американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году, пишет газета РБК со ссылкой на письмо компании и источники на зерновом рынке. ООН рассчитывает на полное выполнение продуктовой сделки

"Российская "дочка" американской корпорации Cargill прекратит экспорт зерна из России в следующем сельскохозяйственном году. О своих планах компания во вторник, 28 марта, уведомила замглавы Минсельхоза Оксану Лут", — пишет издание со ссылкой на документ в его распоряжении. Подлинность документа подтвердил источник, близкий к министерству. Также о планах Cargill по прекращению экспорта из России сообщили ещё два собеседника газеты на зерновом рынке.

Издание отмечает, что в письме компания сообщила, что в следующем сельскохозяйственном сезоне 2023-2024 (с 1 июля 2023-го и до 30 июня 2024-го) ООО "Каргилл" не планирует осуществлять экспорт зерна из России "в соответствии с состоявшимся ранее обсуждением вопросов зернового экспорта и рекомендациями министерства сельского хозяйства". При этом компания пообещала, что запланированные на текущий сезон отгрузки будут выполнены "в полном объеме в соответствии с существующей квотой".

Кроме того, утверждается, что российская "дочка" Cargill сообщила, что начинает пересматривать принадлежащий ей портфель активов, связанных с экспортом зерна, но изменений в отношении "каких-либо других видов деятельности и активов Cargill в России не планируется и не рассматривается". Белоруссия начнет выдавать лицензии на экспорта зерна

В газете уточняется, что Cargill входит в число крупных экспортеров российского зерна. По данным издания, компания в текущем сельскохозяйственном сезоне вывезет около 2,2 миллиона тонн, или около 4% всех объемов экспорта российского зерна. По объемам отгрузок Cargill занимает шестое место среди экспортеров.

Издание, ссылаясь на данные Союза экспортеров зерна, сообщают, что на долю Cargill в сельскохозяйственном сезоне 2021-2022 приходилось 1,5 миллиона тонн, или 3,9% от всего экспорта российского зерна (он составил тогда 38,1 миллиона тонн). Причем последние три года доля компании в экспорте снижалась: для сравнения, в сезоне 2018-2019 годов на ее долю приходилось 5,4% экспорта, или 2,3 миллиона тонн.