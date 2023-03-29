БРЮССЕЛЬ, 29 мар — ПРАЙМ. Средняя цена сельскохозяйственной продукции в ЕС за 2022 год выросла на 26% по сравнению с показателями 2021 года, при этом рост цен замедлился в четвертом квартале 2022 года, сообщило в среду европейское статистическое агентство Евростат. В России уточнили нормы радиационной безопасности сельхозпродукции

В период между четвертым кварталом 2021 года и аналогичным периодом 2022 года рост цен на сельхозпродукцию снизился на 4%, по сравнению с показателями между третьим кварталом 2021 года и третьим кварталом 2022 года, который составил 30%.

Наиболее резкие темпы роста средней цены сельскохозяйственной продукции за этот период наблюдались в Венгрии (+53%), Польше (+44%) и Германии (+38%). Самые низкие темпы роста отмечены на Мальте (+4%), во Франции (+14%), на Кипре (+15%) и в Италии (+15%), следует из данных Евростата. Особенно сильно подорожали яйца (+64%), свинина (+52%) и оливки (+51%).