ВАРШАВА, 29 мар — ПРАЙМ. Глава Минсельхоза Польши Хенрик Ковальчик ограничит поставки в страну украинского зерна, следует из поручения премьер-министра республики Матеуша Моравецкого. В ЦБ Польши призвали не допустить отказа от злотого в пользу евро

Ранее польские фермеры выражали протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится некачественное зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике.

"Я поручил господину министру Ковальчику выработку соответствующих принципов очень быстро, которые не только позволят нам избавиться от части зерна, которое оказалось накоплено в Польше, а значит продать часть этого зерна в Северной Африке, на Ближнем Востоке – там, куда это зерно должно было попасть, но также и ввести соответствующие правила, которые позволили бы ограничить поступление в Польшу украинского зерна", — сказал премьер.

По словам Моравецкого, украинская агропродукция дестабилизирует рынок страны, поэтому его поступление нужно лимитировать.

Польша направила соответствующее письмо в Еврокомиссию, добавил он.