МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Компания Viterra, один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, прекратит экспорт зерна из России, сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на источники. Минсельхоз оценил последствия отказа Cargill от экспорта зерна из России

"Viterra, поддерживаемая Glencore, планирует уйти с российского экспортного рынка и намерена объявить об этом решении в ближайшее время", — пишет агентство.

При этом в российском представительстве компании от комментариев отказались.

Ранее в среду издание РБК написало, что российское представительство американской Cargill — одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, сообщило о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). Минсельхоз РФ, подтвердив получение этого письма, сообщил, что прекращение ООО "Каргилл" экспортной деятельности на российском рынке не отразится на объемах поставок отечественного зерна за рубеж, а освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими игроками.

В декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо гендиректора компании Дмитрия Коняева президенту России Владимиру Путину сообщила, что один из крупнейших мировых производителей минеральных и калийных удобрений "Уралхим" готов купить активы глобальных зерновых трейдеров Cargill и Viterra, если они уйдут из РФ. В ответ на это заявление обе компании опровергли информацию о намерении прекратить работу в России.