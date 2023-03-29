СТАМБУЛ, 29 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин не был доволен ситуацией, когда африканские страны в рамках продуктовой сделки получают меньше зерна богатые европейские, считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. В ООН рассказали о позиции Киева и Анкары по продлению "зерновой" сделки

Президент Турции отметил, что некоторые части сделки не выполняются в должной мере.

"В рамках сделки 44% зерна поставляется по черноморскому коридору в страны Европы — президент РФ Путин этим, конечно же, недоволен. Его пожелание – чтобы наиболее бедные африканские страны получали зерно, сейчас они получают 14% зерна. Я заявил Путину, что Турция будет участвовать в его инициативе по отправке зерна беднейшим странам, перерабатывая его в муку на своих мельницах", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что надеется на дальнейшее продления действия "черноморской инициативы".

Россия продлила действие продуктовой сделки на 60 дней.