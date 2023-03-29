МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не получал информацию о прекращении компаниями Viterra и Louis Dreyfus Company (LDC) экспорта российского зерна, говорится в сообщении министерства. Компания Viterra прекратит экспорт российского зерна, пишет СМИ

"В настоящее время информация о прекращении компаниями Viterra и LDC экспорта российского зерна в Минсельхоз России не поступала", — сообщили в пресс-службе.

Российское представительство компании американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, в конце марта сообщило Минсельхозу РФ о планах прекратить экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). В пресс-службе Минсельхоза в среду сообщили о получении министерством от ООО "Каргилл" указанного уведомления. Позже в среду агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщило о планах прекратить экспорт зерна из России еще одного крупного мирового поставщика сельхозпродукции — канадской Viterra.

Союз экспортеров зерна вечером опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором высказал мнение о том, что заявление Cargill стало триггером целой волны слухов об исходе с российского рынка, и под такое "подозрение" попали практически все международные игроки.

Минсельхоз в своем комментарии еще раз подчеркивает, что готов к работе со всеми иностранными компаниями, чья деятельность способствует развитию продовольственного рынка нашей страны и ее экспортного потенциала, но при этом в случае ухода зарубежных игроков освобождающиеся рыночные ниши оперативно занимаются российскими компаниями.

"В том числе это касается сферы экспорта продукции АПК, в которой традиционно высокая конкуренция и основные объемы приходятся на отечественный бизнес", — подчеркнули в пресс-службе.