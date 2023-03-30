МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ получил уведомление от канадской Viterra Limited, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, о прекращении в РФ экспортной деятельности с 1 июля 2023 года, сообщили в пресс-службе министерства. Bloomberg перечислил плюсы для России от ухода западных зерновых трейдеров

"Минсельхоз России получил уведомление от Viterra Limited о прекращении экспортной деятельности с 1 июля 2023 года. В настоящее время компания рассматривает возможность передачи российских активов новым собственникам", — сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что уход Viterra с рынка "не повлияет на показатели экспорта российского зерна", все перевалочные мощности будут сохранены и продолжат работать в обычном режиме.

"Отметим, что российский рынок открыт для всех добросовестных иностранных компаний, работа которых направлена на развитие экспортных возможностей отечественного АПК. При этом данный сектор является высококонкурентным, и российские игроки готовы оперативно занять освобождающиеся ниши", — говорится в сообщении.

Ранее в марте представительство в РФ одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, американской Cargill, сообщило Минсельхозу о намерении прекратить экспорт российского зерна в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). В пресс-службе Минсельхоза подтвердили наличие такого уведомления от компании, подчеркнув, что это решение не отразится на объемах поставок зерна РФ за рубеж.