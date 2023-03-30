МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пшеница на мировом рынке на информации о планах международных компаний прекратить ее экспорт из РФ дорожала и продолжает дорожать, но в целом до прояснения намерений самих трейдеров ее цена, скорее всего, будет меняться без единой тенденции, говорится в телеграм-канале аналитического центра "Прозерно". Минсельхоз получил уведомление от Viterra о прекращении экспорта зерна

Российское представительство американской компании Cargill, одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции, в конце марта сообщило Минсельхозу РФ о планах прекратить экспорт зерна из страны в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года). В пресс-службе Минсельхоза в среду подтвердили наличие такого уведомления от компании, а в четверг сообщили, что получили аналогичную информацию и от другого крупного международного поставщика — Viterra. В СМИ появилась информация о таких же планах компании Louis Dreyfus Company, но от нее министерство информации не получало.

"Можно считать, что в экспортном сегменте зернового рынка начался шторм из-за информации о завершении с нового сезона своих экспортных программ в России", — пишут эксперты, отмечая, что биржевые котировки очень быстро отреагировали ростом на эти сведения — даже несмотря на то, что ясность есть только в отношении Cargill и Viterra.

Так, в среду на Чикагской товарной бирже ближайший к погашению фьючерс пшеницы SRW поднялся до 258,95 доллара за тонну (плюс 1,9 доллара), на парижской бирже МАTIF — вырос до 266,25 евро за тонну (плюс 2,75 евро). Эксперты отмечают и рост в четверг: по их данным, американская пшеница SRW подорожала на 8 долларов по сравнению с уровнем прошлой пятницы, до 298 долларов за тонну (поставка на условиях FOB), французская — до 296 долларов за тонну (плюс 12 долларов), российская — до 282 долларов за тонну (плюс 7 долларов).

"Но, очевидно, что до момента ясности мы будем иметь весьма волатильный рынок зерна", — считают эксперты. По оценке "Прозерно", в прошлом сезоне на Cargill приходилось 5,6% экспорта российского зерна, на долю Viterra и LDC – 5,6% и 2,8%, а в настоящее время — 8,9%, 4,1% и 2,2% соответственно.

"Естественно, что такие сдвиги в рядах крупных экспортеров не могут проходить незаметно", — пишут аналитики компании. По их мнению, "свято место пустым не останется", тем более что зерновой рынок РФ вовсе не монополизирован, а самым малострессовым вариантом может стать передача активов под управление менеджменту.