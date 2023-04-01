МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Соседи Украины в Восточной Европе дорого платят за содействие ее аграрному экспорту, пишет французская Le Figaro. В Европе признали, что бессильны перед Россией

Как утверждает издание, "По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины".

Иллюстрируя ситуацию, Le Figaro приводит слова польского фермера, проживающего у границы с Украиной. По его словам, поставляемое из Украины зерно не идет на международные рынки или в Африку, "как нам обещали политики", а оседает в Польше.

"На мою деятельность сильно повлияли низкие цены на кукурузу — ведь мои постоянные покупатели предпочли украинские зерновые", — пожаловался он.

Польские фермеры не могут соперничать по ценам с дешевым украинским зерном, говорится в статье, поэтому поляки "осуждают эту недобросовестную конкуренцию со стороны украинцев".

Отмечается, что весной 2022 года Евросоюз на год отменил таможенные пошлины на все сельскохозяйственные продукты с Украины, чтобы поддержать ее экономику, и теперь страны-соседи "дорого платят за свою солидарность".

"Думая не о голодных, а о своей выгоде, украинские операторы сделали все возможное, чтобы монетизировать ситуацию. В итоге в европейских портах началась дикая конкуренция, и вырваться вперед смогла именно продукция с Украины, потому что кто-то дал ей привилегии", — заключает издание.