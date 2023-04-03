МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ получил уведомление от российской "дочки" одного из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции Louis Dreyfus Company (LDC) о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года, на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия этот уход не повлияет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Минсельхоз получил еще одно уведомление о прекращении экспорта зерна

"Минсельхоз России получил уведомление от ООО "Компания Луис Дрейфус Восток" о прекращении экспорта зерна из России с 1 июля 2023 года", — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что в настоящее время компания изучает возможности передачи существующего российского бизнеса и зерновых активов новым собственникам.

На прошлой неделе стало известно о планах прекратить экспорт зерна из РФ в следующем сельскохозяйственном сезоне (с 1 июля 2023 года) еще двух крупного международных экспортеров — американской Cargill и канадской Viterra.

"Уход LDC, как и других иностранных зернотрейдеров, не повлияет на объемы и динамику отечественного экспорта продовольствия", — подчеркнули в пресс-службе министерства.