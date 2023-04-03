БРЮССЕЛЬ, 3 апр — ПРАЙМ. Еврокомиссия готовит второй пакет помощи европейским фермерам, которые понесли значительные убытки из-за беспошлинных поставок украинской сельхозпродукции, сообщил официальный представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе. Польские фермеры рискуют полностью лишиться урожая в этом году

"Мы готовим второй пакет помощи", — сказал представитель ЕК.

Ранее Еврокомиссия сообщила о выделении 56,3 миллиона евро из общеевропейского сельскохозяйственного фонда для фермеров Польши, Болгарии и Румынии. В дополнении к этому такую же сумму смогут компенсировать своим фермерам государства из национальных бюджетов после получения соответствующего разрешения Европейской комиссии.

В июне прошлого года ЕС на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие из Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Решение предусматривало "полную приостановку взимания сборов на импорт промышленных товаров, фруктов и овощей, антидемпинговых пошлин, защитных мер в отношении импорта стали сроком на один год".

В январе этого года Польша предложила вернуть таможенные пошлины на вывозимую с Украины кукурузу и некоторую другую сельхозпродукцию.

Однако, как пояснили в Еврокомиссии, при принятии такого решения учитываются проблемы не отдельного региона Евросоюза, а общего рынка в целом. "При подготовке предложения о продлении решения о приостановке взимание пошлин Еврокомиссия, в том числе, учитывает ситуацию на рынке. Мы хотим поддерживать Украину, но хотим также быть уверенными в том, что по европейскому рынку не будет нанесен сильный удар… Что касается отмены решения, то это возможно, если пострадал весь общий рынок ЕС, а не только его часть", — сказал европейский представитель.

Инициатива ЕС позволила вывезти из Украины 25 миллионов тонн зерновых.